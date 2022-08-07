Принц Гарри выразил поддержку Тайре

Член британской королевской семьи и украинская волонтер, которая побывала во вражеском плену, провели телефонный разговор.

Принц Гарри, герцог Сассекский, позвонил украинскому парамедику Юлии Паевской (Тайре) после того, как она была освобождена из российского плена. Об этом Тайра рассказала в интервью Daily Mail, обнародованном в субботу, 6 августа.

"Он просто вдохновил меня продолжать сражаться. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас", - отметила Паевская.

Волонтер рассказала члену британской королевской семьи о том, как ее допрашивали и пытали в плену, а также о том, что у нее не было никакой информации о происходящем в Украине.

Кроме того, Тайра выразила благодарность принцу Гарри за то, что ее пытки прекратились после того, как ее дочь рассказала о тяжелом положении матери во время Игр непокоренных.

Как известно, ранее Юлия также была членом украинской команды Игр непокоренных, одним из основателей которых является герцог Сассекский.

Напомним, 16 марта Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам в Мариуполе. Спустя три месяца президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении Тайры.

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