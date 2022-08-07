Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ВСУ показали феерическое уничтожение танка врага

Военная техника противника была разбита с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
ВСУ показали феерическое уничтожение танка врага

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли эффектный удар по российскому танку. Соответсвующее видео в субботу, 6 августа, обнародовано на странице Генштаба в Facebook.

Как указано, вражеская техника была разбита с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

"93 бригада Холодный Яр, как всегда, феерическая в бою. Выстрел из Джавелина - и есть танчик", - говорится в подписи к ролику.

Ранее военные из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали, как уничтожили пять российских танков и девять БМП.

Десантники уничтожили российскую танковую роту

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK