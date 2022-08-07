ВСУ показали феерическое уничтожение танка врага

Военная техника противника была разбита с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли эффектный удар по российскому танку. Соответсвующее видео в субботу, 6 августа, обнародовано на странице Генштаба в Facebook.

Как указано, вражеская техника была разбита с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

"93 бригада Холодный Яр, как всегда, феерическая в бою. Выстрел из Джавелина - и есть танчик", - говорится в подписи к ролику.

Ранее военные из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали, как уничтожили пять российских танков и девять БМП.

Десантники уничтожили российскую танковую роту

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