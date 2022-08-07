На юге ВСУ нанесли девять ударов по позициям врага

Подтверждено уничтожение около десяти единиц военной техники оккупантов и свыше 70 российских солдат.

Авиация ВСУ в субботу, 6 августа, нанесла девять ударов по опорным пунктам и местам скопления техники армии России. Враг понес крупные потери. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.

Так, украинские бомбардировщики, истребители и вертолеты атаковали три опорных пункта врага, четыре скопления вооружения и техники, один склад боеприпасов и радиолокационную станцию.

Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 200 огневых задач, в том числе по силам противовоздушной обороны противника.

"Подтверждено уничтожение 4 зенитно-ракетных систем С-300 и зенитно-ракетного пушечного комплекса Панцирь-С1, 122 мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники. "Длинная" армия сокращена на 72 рашиста", - отчиталось командование.

Как сообщалось, 5 августа украинские военные уничтожили шесть складов боеприпасов российских оккупантов в Бериславском и Херсонском районах.

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