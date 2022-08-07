Зеленский об экспорте зерна: Ключевой риск не снят

Партнеры Украины должны выполнить свою часть обязательств по зерновому коридору и гарантировать безопасность поставок.

Украинские порты снова работают, однако риск провокаций со стороны России остается. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 6 августа.

"Удалось возобновить морской экспорт украинской агропродукции. Наши порты на Черном море снова работают. И хотя пока очень рано давать общие оценки процесса, все же можно сказать, что это положительно и для нашего государства, и для всех наших партнеров. Однако ключевой риск - безопасностный - до сих пор не снят", - сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что глобальный продовольственный кризис будет решен, если партнеры выполнят свою часть обязательств по зерновому коридору и гарантируют безопасность поставок.

Наконец, президент акцентировал, что восстановление морского экспорта из Украины стало возможным благодаря прежде всего ВСУ, в частности защитникам Одессы и тем, кто обеспечил освобождение Змеиного.

"Это просто герои", - констатировал Зеленский.

Напомним, накануне в Стамбул прибыло судно Navistar под флагом Панамы - первый сухогруз из каравана, который за день до этого отправился из Украины.

В этот же день в украинский порт впервые с начала вторжения России прибыло судно под загрузку.

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