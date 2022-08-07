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Арестович прокомментировал партизанское движение на юге Украины

Последние события в оккупированных россиянами населенных пунктах свидетельствуют о том, что партизаны знают свое дело.
Арестович прокомментировал партизанское движение на юге Украины

Украинские партизаны, которые действуют на захваченных россиянами территориях страны, только начинают показывать свою силу. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в субботу, 6 августа.

"Подорваны рельсы в Запорожской области, ликвидированы коллаборанты в Херсонской области. Как утверждала российская сторона, в штаб Черноморского флота в Крыму скинули коптер. Это только все начинается", - сказал он.

Представитель Киева предупредил захватчиков, что дальше "будет только хуже".

Напомним, накануне стало известно, что в Херсонской области во временно оккупированной Новой Каховке убит "замглавы администрации" Виталий Гура. Коллаборанта расстреляли из пистолета Макарова в собственном доме.

Движение сопротивления уничтожает предателей - ГУР

 

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