Арестович прокомментировал партизанское движение на юге Украины

Последние события в оккупированных россиянами населенных пунктах свидетельствуют о том, что партизаны знают свое дело.

Украинские партизаны, которые действуют на захваченных россиянами территориях страны, только начинают показывать свою силу. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в субботу, 6 августа.

"Подорваны рельсы в Запорожской области, ликвидированы коллаборанты в Херсонской области. Как утверждала российская сторона, в штаб Черноморского флота в Крыму скинули коптер. Это только все начинается", - сказал он.

Представитель Киева предупредил захватчиков, что дальше "будет только хуже".

Напомним, накануне стало известно, что в Херсонской области во временно оккупированной Новой Каховке убит "замглавы администрации" Виталий Гура. Коллаборанта расстреляли из пистолета Макарова в собственном доме.

Движение сопротивления уничтожает предателей - ГУР

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