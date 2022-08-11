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Войска РФ обстреляли Краматорск

Краматорск остается в относительном тылу, однако оккупанты все равно регулярно его обстреливают.
Войска РФ обстреляли Краматорск
Краматорск подвергся обстрелу из ЗРК С-300 / скриншот

Оккупанты утром 11 августа ударили по частному сектору Краматорска в Донецкой области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако три дома получили повреждения в разной степени", - уточнил губернатор.

Он также добавил, что Краматорск остается в относительном тылу, однако оккупанты все равно регулярно его обстреливают.

"Безопасных мест в Донецкой области сейчас нет. Поэтому призываю всех - эвакуируйтесь. Своевременная эвакуация - единственный правильный выход", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
 

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