Потери российских оккупантов выросли до 43 тыс человек

Украинские защитники также ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники.

Потери российских оккупантов в войне против украинского народа выросли до 43 тыс человек. Об этом стало известно из сводки, опубликованной на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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Так, с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, и по состоянию на утро 11 августа наши воины уничтожили:

Около 43 тыс человек личного состава (+200 за сутки)

1 846 танков (+14 за сутки)

4 100 боевых бронированных машин (+14)

974 артиллерийских систем (+3)

261 реактивную систему залпового огня

134 средства противовоздушной обороны (+1)

232 самолета

193 вертолета

772 беспилотников оперативно-тактического уровня (+6)

185 крылатых ракет

15 кораблей и катеров

3 018 единиц автоцистерн и автомобильной техники (+13)

90 единиц специальной техники (+1)

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Как отмечают в Генштабе, наибольших потерь на протяжении дня рашисты несли на Донецком направлении.

Отметим, ВСУ будут уничтожать оккупантов еще эффективнее, так как Великобритания планирует передать им еще три РСЗО M270 и "значительное число" ракет.

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