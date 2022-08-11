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Потери российских оккупантов выросли до 43 тыс человек

Украинские защитники также ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники.
Потери российских оккупантов выросли до 43 тыс человек
Иллюстрированное фото / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Потери российских оккупантов в войне против украинского народа выросли до 43 тыс человек. Об этом стало известно из сводки, опубликованной на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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Так, с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, и по состоянию на утро 11 августа наши воины уничтожили:

  • Около 43 тыс человек личного состава (+200 за сутки)
  • 1 846 танков (+14 за сутки)
  • 4 100 боевых бронированных машин (+14)
  • 974 артиллерийских систем (+3)
  • 261 реактивную систему залпового огня
  • 134 средства противовоздушной обороны (+1)
  • 232 самолета
  • 193 вертолета
  • 772 беспилотников оперативно-тактического уровня (+6)
  • 185 крылатых ракет
  • 15 кораблей и катеров
  • 3 018 единиц автоцистерн и автомобильной техники (+13)
  • 90 единиц специальной техники (+1)

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Как отмечают в Генштабе, наибольших потерь на протяжении дня рашисты несли на Донецком направлении.

Отметим, ВСУ будут уничтожать оккупантов еще эффективнее, так как Великобритания планирует передать им еще три РСЗО M270 и "значительное число" ракет.

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