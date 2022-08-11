Потери российских оккупантов выросли до 43 тыс человек
Потери российских оккупантов в войне против украинского народа выросли до 43 тыс человек. Об этом стало известно из сводки, опубликованной на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
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Так, с момента полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля, и по состоянию на утро 11 августа наши воины уничтожили:
- Около 43 тыс человек личного состава (+200 за сутки)
- 1 846 танков (+14 за сутки)
- 4 100 боевых бронированных машин (+14)
- 974 артиллерийских систем (+3)
- 261 реактивную систему залпового огня
- 134 средства противовоздушной обороны (+1)
- 232 самолета
- 193 вертолета
- 772 беспилотников оперативно-тактического уровня (+6)
- 185 крылатых ракет
- 15 кораблей и катеров
- 3 018 единиц автоцистерн и автомобильной техники (+13)
- 90 единиц специальной техники (+1)
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Как отмечают в Генштабе, наибольших потерь на протяжении дня рашисты несли на Донецком направлении.
Отметим, ВСУ будут уничтожать оккупантов еще эффективнее, так как Великобритания планирует передать им еще три РСЗО M270 и "значительное число" ракет.
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