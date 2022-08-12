Как купить USDT?

Tether (USDT) – это монета, которая сегодня является наиболее стабильным и популярным стейблкоином. Этому способствует то, что курс привязан к доллару США, драгоценным металлам и ценным бумагам.

Монета отличается низкой волатильностью и высокой ликвидностью, поэтому купить USDT в Украине выгодно не только для инвестирования в криптовалюту, но и для сохранения финансов при нестабильной гривне в условиях войны. Разберемся, как купить Tether (USDT) максимально выгодно и безопасно.

Способы обмена USDT

Приобрести монеты USDT можно абсолютно различными способами: криптовалютные биржи, обменники, платежные системы, P2P обмен, криптовалютные автоматы и оффлайн обмен. Но наиболее простыми, удобными и выгодными являются именно проверенные биржи и онлайн обменники.

Они обеспечивают полную безопасность при совершении платежей, а также с интерфейсом без проблем разберутся даже неопытные пользователи. Рассмотрим, какие обменники и биржи позволят без проблем купить USDT.

ТОП онлайн-обменников

Это удобные криптовалютные обменники, которые работают в онлайн-режиме. На них есть возможность обменять Tether (USDT) на различную фиатную валюту: гривны, доллары, евро и т.д. Отличаются минимальной комиссией и высокой скоростью проведения платежей – транзакции осуществляются в автоматическом режиме.

При этом важно понимать, что существуют сомнительные онлайн криптовалютные обменники, основная цель которых – получить данные пользователя. Таким сервисам нельзя доверять. Рассмотрим ТОП-5 обменников криптовалют:

Changeit;

Paxful;

Coin24;

Buybank;

E-money.

Самую высокую оценку нашей редакции получил обменник Changeit, который отличается выгодным курсом по большинству направлений. За время работы исключительно положительные отзывы, что гарантирует высокую скорость операций и отсутствуют скрытые платежи.

ТОП криптовалютных бирж

Криптовалютная биржа – это не просто обменник, где вы можете менять фиатные деньги на криптовалюту (либо наоборот), а торговая платформа с возможность трейдинга виртуальными валютными активами. Подобные площадки дают возможность покупать, продавать и обменивать криптовалюту, а также конвертировать на фиатную валюту.

Но в отличие от обменника, купить Tether (USDT) через криптовалютную биржу сложней, из-за более сложного и обширного функционала сайта. Среди всех криптовалютных бирж можно выделить 5 основных:

Binance;

Kuna;

FTX;

ByBit;

Huobi.

На территории Украины наиболее популярной и востребованной является Binance. Данная криптовалютная биржа может обеспечить целый ряд преимуществ: широкий выбор рынков, поддержка маржинальной торговли, наличие Р2Р, наличие программы лояльности, функции инвестирования и многое другое, благодаря чему торговля Tether (USDT) и другой криптовалютой будет максимально выгодной.

Что выгодней для покупки Tether (USDT)?

Отдавать предпочтение криптовалютным биржам или онлайн-обменникам – это индивидуальное дело каждого человека. Каждый из перечисленных способов позволит безопасно купить криптовалюту. Если вам нужно быстро купить стейблкоин, тогда лучшим выбором станет обменник, а для полноценной торговли и инвестирования – криптовалютная биржа.

Как видите, купить токены Tether (USDT) – это просто, но крайне важно отдавать предпочтение исключительно проверенным сервисам. Это даст возможность вам избежать многих проблем, в частности потери платежных данных.