Во время так называемого "референдума" могут быть провокации.

Партизаны советуют жителям Мелитополя не идти на "референдум" / t.me/info_zp

Партизаны предупреждают жителей Мелитополя, что участие в псевдореферендуме может быть опасно для жизни. Об этом сообщает Запоріжжя.інфо.

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"Во время так называемого "референдума" - если он состоится - могут быть провокации. Партизаны предупреждают жителей Мелитополя, что участие в орко-шабаше опасно для жизни", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.

