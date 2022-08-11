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Партизаны советуют жителям Мелитополя не идти на "референдум"

Во время так называемого "референдума" могут быть провокации.
Партизаны советуют жителям Мелитополя не идти на "референдум"
Партизаны советуют жителям Мелитополя не идти на "референдум" / t.me/info_zp

Партизаны предупреждают жителей Мелитополя, что участие в псевдореферендуме может быть опасно для жизни. Об этом сообщает Запоріжжя.інфо.

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"Во время так называемого "референдума" - если он состоится - могут быть провокации. Партизаны предупреждают жителей Мелитополя, что участие в орко-шабаше опасно для жизни", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
 

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