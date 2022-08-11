СБУ поймала "военного эксперта", сливавшего РФ данные о поставках оружия
СБУ поймала российского агента, который прикидывался "военным экспертом". Мужчина собирал и сливал врагу данные о поставках западного вооружения. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.
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Как говорят в СБУ, "военный эксперт" больше всего интересовался тайной информацией об импортируемой военной технике для нужд ВСУ для борьбы с российским полномасштабным вторжением.
Россияне планировали использовать полученные данные для нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры, вовлеченные в транспортировку техники и вооружения.
Кроме того, в случае получения секретной развединформации, Россияне хотели использовать ее и сорвать международные договоренности по вооружению ВСУ.
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Как бы то ни было, следствие разоблачило предателя, прикидывавшегося "военным экспертом". Им оказался житель Киева, завербованный российскими спецслужбами для проведения разведывательно-подрывной деятельности в нашей столице.
В конечном итоге злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене. Суд выбрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ задержала российского агента и бывшего чиновника, работавшего в харьковском СБУ.
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