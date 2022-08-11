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На Херсонщине авария на линии высоковольтных передач - Геращенко

Начали падать линии высоковольтных передач, идущие от Запорожской АЭС в оккупированный Крым.
На Херсонщине авария на линии высоковольтных передач - Геращенко
Высоковольтный столб упал на трассу, которая идет на поселок Чаплынка / Телеграм

На временно оккупированной территории Херсонской области произошла авария на линии высоковольтных передач. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Это ночью "случайно" начали падать линии высоковольтных передач, идущие от Запорожской АЭС в оккупированный Крым. Совпадение? Не думаю", – написал Геращенко.

Высоковольтный столб упал на трассу, которая идет на поселок Чаплынка. Он находится возле села Новокаменка в Каховском районе.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
 

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