Подрыв моста на Чонгаре не остановил бы вторжение – Резников

Глава Минобороны не видит большой “зрады” в том, что мост не взорвали

Так и не состоявшийся подрыв моста возле Чонгара на выезде из оккупированного Крыма не остановил бы наступление россиян. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью "Украинской правде".

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“Послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении", – заявил он.

По словам Резникова, именно так этот вопрос охарактеризовал “один из военных генералов, который сейчас находится в политической оппозиции".

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В то же время министр обороны сообщил, что после победы всё равно будет проведено расследование о том, почему не был взорван мост на Чонгаре.

“После победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что в быстром захвате россиянами Херсона виноваты как объективные факторы, так и предательство на среднем командном уровне.

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