"Карма найдет", – Подоляк о взрывах на аэродромах в Беларуси и Крыму

Российские оккупанты не смогут чувствовать себя в безопасности, говорит он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на аэродромах во временно оккупированном Крыму и в Беларуси, что произошло накануне ночью. Он подметил, что "карма найдет" рашистов. Такое сообщение появилось на странице Подоляка в Twitter.

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"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным стоит рассматривать как предупреждение сверху", – пишет политик.

Он советует армии российских захватчиков забыть об Украине, снять свою форму и уйти. Они не смогут ощущать себя в безопасности ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси.

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"Карма найдет везде", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее были опубликованы потери РФ после взрывов во временно оккупированном Крыму.

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