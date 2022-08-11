Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие
Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области / t.me/UA_National_Police

Оккупанты стреляли по населенным пунктам Донецкой области из авиации, ЗРК С-300 и Ураганов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Читайте также: На Херсонщине атакованы три командных пункта врага

В течение суток было задокументировано 20 военных преступлений РФ. В результате ударов уничтожены дома мирных граждан и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

За сутки российские войска вели огонь по 11 населенным пунктам:

  • Авдеевка;
  • Бахмут;
  • Краматорск;
  • Соледар;
  • Красногоровка;
  • Марьинка;
  • Курахово;
  • Каменка;
  • Карловка;
  • Александрополь;
  • Ласточкино.

Враг сбросил снаряды на жилые сектора, убил и ранил гражданских жителей. Разрушены и повреждены 36 объектов.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK