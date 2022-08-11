Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области / t.me/UA_National_Police

Оккупанты стреляли по населенным пунктам Донецкой области из авиации, ЗРК С-300 и Ураганов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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В течение суток было задокументировано 20 военных преступлений РФ. В результате ударов уничтожены дома мирных граждан и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

За сутки российские войска вели огонь по 11 населенным пунктам:

Авдеевка;

Бахмут;

Краматорск;

Соледар;

Красногоровка;

Марьинка;

Курахово;

Каменка;

Карловка;

Александрополь;

Ласточкино.

Враг сбросил снаряды на жилые сектора, убил и ранил гражданских жителей. Разрушены и повреждены 36 объектов.

Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.

