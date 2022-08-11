Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Оккупанты стреляли по населенным пунктам Донецкой области из авиации, ЗРК С-300 и Ураганов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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В течение суток было задокументировано 20 военных преступлений РФ. В результате ударов уничтожены дома мирных граждан и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.
За сутки российские войска вели огонь по 11 населенным пунктам:
- Авдеевка;
- Бахмут;
- Краматорск;
- Соледар;
- Красногоровка;
- Марьинка;
- Курахово;
- Каменка;
- Карловка;
- Александрополь;
- Ласточкино.
Враг сбросил снаряды на жилые сектора, убил и ранил гражданских жителей. Разрушены и повреждены 36 объектов.
Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.
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