В Мариуполе партизаны сожгли склад оккупантов - мэр
Партизаны в Мариуполе сожгли склад с награбленным оккупантами имуществом горожан. Об этом сообщает городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
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Бойченко рассказал, что в городе есть партизаны. А оккупанты грабили дома мариупольцев и собирали похищенные вещи "в определенном месте".
"Наши парни и девушки сожгли все это, чтобы это не досталось этим подонкам, которые это делали", - рассказал Бойченко.
Он также сообщил, что, к сожалению, есть и задержания тех героев, которые "несокрушимо движутся в сторону нашей территории".
Ранее Зеленский обратился к жителям захваченных регионов. Украина вернет все свои территории, а оккупантам остается лишь спасаться бегством, заявил глава государтсва.