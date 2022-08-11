СМИ: В КНПП стремятся назначить нового директора для отчуждения заповедных земель

Прикрываясь военным положением в Карпатский национальный природный парк (КНПП), пытаются назначить новое руководство. Минсреды хочет сменить директора без проведения конкурсных процедур, сообщили «Факты».

«Недавно, прикрываясь военным положением, нового директора планировали назначить в обход конкурсных процедур. Более того, на назначение претендовал человек, который официально не смог дважды пройти законный конкурс в предыдущие годы. Поэтому совершенно справедливо руководитель ОВА Светлана Онищук отказалась одобрить кандидатуру, предложенную министерством», - рассказали журналисты.

Пятый год подряд на должности «исполняющего обязанности» руководителя парка остается Владимир Слободян. По словам работников учреждения, Слободян эффективно управляет парком, а его текущий статус и. о. не препятствует внедрению положительных изменений сразу по нескольким направлениям.

«Однако, очевидно, что суета вокруг руководства парком не стремится улучшить менеджмент учреждения или выйти на качественно новые ступени развития. Тот, кто руками министерства усложняет парку жизнь, хочет получить доступ к заповедным территориям. Конкретно речь идет об около 200 гектарах заповедной территории, граничащей с землями «Буковеля»», – отмечает СМИ.

Более того, существует обеспокоенность тем, что смена руководителя парка приведет не только к захвату этих 200 га, но и к дальнейшему нелегальному отчуждению земель.

Журналисты подчеркнули, что потеря парком земли должна быть компенсирована за счет присоединения других территорий. Природно-заповедный фонд составляет 7% территории Украины, в то время как Евросоюз устанавливает, что заповедники должны составлять не менее 15% территории страны.

«Еще в 2010 году президентом Виктором Ющенко было подготовлено решение о расширении Карпатского национального природного парка. Доработанный указ экс-президента позволил бы провести расширение парка в направлении бассейна реки Прут, то есть по бассейновой системе, которая является стандартом в развитых странах мира», – пишет СМИ.

В случае, если решение о расширении парка будет принято, можно будет говорить о выравнивании парковых границ. После расширения парк сможет уступить «хвостик» в 200 гектаров, на который претендует «Буковель» – при условии, что курорт будет соблюдать требования законодательства в вопросе эксплуатации этой земли, резюмируют журналисты.