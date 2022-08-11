В Марьинке во время эвакуации обстреляли автомобиль полиции

В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали. Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения, водителю перебило артерию.

В Марьинке Донецкой области полицейский автомобиль во время эвакуации гражданских попал под обстрел, ранены двое полицейских. Об этом 11 августа сообщили в полиции Донецкой области.

"Оккупанты ударили по Марьинке из артиллерии, снаряд разорвался возле полицейского автомобиля. В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали.Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения - Рустам Лукомский и водитель Александр Гарипп. Водителю перебило артерию. Несмотря на кровотечение, они продолжили движение, пока не доставили эвакуированных в безопасное место. Сейчас о "белых ангелах" заботятся врачи Днепра", - говорится в сообщении.

Раненые правоохранители преодолели 17 километров в больницу в городе Курахово, где хирурги остановили кровотечение. К спасению жизни "ангелов" присоединились коллеги, оперативно сдавшие кровь. Александр и Рустам проходят лечение в Днепре и считают дни до того, как снова станут в строй. По их словам, выжить им помогли практические занятия с военными парамедиками.

В одной палате с полицейскими лежит и спасенный ими житель Красногоровки - его вместе с пятилетней дочкой вытащили из-под завалов дома.

Экипаж «Белый ангел» эвакуировал более 1500 человек из Марьинского общества. Сотрудники полиции Донбасса посетили в больнице героев, которые просили передать жителям:

"Эвакуация продолжается. Берегите свою жизнь и уезжайте до того, как это станет невозможным".

Правда, в сообщении не указана дата происшествия.

Напомним, за минувшие сутки, 10 августа, войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Донетчины, есть погибшие.