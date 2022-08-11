ВСУ отбили несколько вражеских штурмов

Военные РФ понесли потери на Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и других направлениях.

Военные РФ штурмовали позиции ВСУ возле Марьинки и Песков, однако попытки наступления оказались провальными. Оккупанты понесли потери и отступили. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в четверг, 11 августа.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг продолжает постоянные обстрелы гражданской и военной инфраструктуры и пытается проводить разведку с помощью БПЛА.

На Харьковском направлении оккупанты провели обстрел из танков и артиллерии в районах ряда населенных пунктов в северной части области, а на Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле населенных пунктов и один авиаудар.

Как отмечают в Генштабе, на Донецком направлении военные РФ пытаются прорвать оборону войск ВСУ и занять более выгодные позиции для дальнейшего возобновления наступления в направлениях Краматорска и Бахмута.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, а на Бахмутском направлении войска РФ штурмовыми действиями пытались прорвать оборону украинских войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцево, Вершины и Дачи. Однако ВСУ нанесли оккупантам потери и те были вынуждены отступить.

Также военные РФ понесли потери на Новопавловском и Запорожском направлениях, они отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

Что касается Южнобужского направления, то там россияне пытаются не допустить продвижения вглубь украинских военных и проводят воздушную разведку.

Напомним, как заявил заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, по сравнению с прошлой неделей, военные РФ вдвое увеличили количество авиаударов по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.

Также сообщалось, что советник ОП Михаил Подоляк обнародовал видео, как россияне разместили РСЗО в жилом квартале оккупированного города и наносят удары по соседним населенным пунктам.