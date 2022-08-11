Появились новые спутниковые снимки аэродрома в Крыму после взрывов
Авиабаза получила значительные повреждения от пожара, на снимках четко видна сгоревшая оболочка не менее восьми уничтоженных военных самолетов.
Появились новые спутниковые снимки военного аэродрома в Новофедоровке в Крыму, сделанные 10 августа. Их опубликовала компания Maxar Technologies, сообщает Reuters и Радио Свобода.
На инфракрасных снимках сожженная растительность изображена черным или серым цветом, а невоспаленная - красным или розовым.
Отмечается, что на фото видны три почти идентичных кратера, где с явной точностью были нанесены удары по зданиям российской авиабазы Саки.
Авиабаза получила значительные повреждения от пожара, на снимках четко видна сгоревшая оболочка не менее восьми уничтоженных военных самолетов.
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