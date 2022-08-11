Появились новые спутниковые снимки аэродрома в Крыму после взрывов

Авиабаза получила значительные повреждения от пожара, на снимках четко видна сгоревшая оболочка не менее восьми уничтоженных военных самолетов.

Появились новые спутниковые снимки военного аэродрома в Новофедоровке в Крыму, сделанные 10 августа. Их опубликовала компания Maxar Technologies, сообщает Reuters и Радио Свобода.

На инфракрасных снимках сожженная растительность изображена черным или серым цветом, а невоспаленная - красным или розовым.

Отмечается, что на фото видны три почти идентичных кратера, где с явной точностью были нанесены удары по зданиям российской авиабазы ​​Саки.

Авиабаза получила значительные повреждения от пожара, на снимках четко видна сгоревшая оболочка не менее восьми уничтоженных военных самолетов.