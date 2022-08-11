Часть сжиженного газа Укрнафты передали в АРМА

Сумма нанесенного ущерба предприятию, в котором значительная государственная доля, может составить более 300 млн гривен.

Суд арестовал часть нереализованного ПАО Укрнафта сжиженного газа и передал его в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщает ГБР.

Решение было принято по материалам уголовного производства ГБР по противоправной реализации сжиженного газа ПАО Укрнафта в течение апреля - мая 2022 года.

Отмечается, что сотрудники ГБР в июне 2022 года установили, что во время военного положения в апреле текущего года ПАО Укрнафта подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа.

"На заседании аукционного комитета была согласована биржа, предложенная ПАО Укрнафта, которая не имела лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках. Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победителем на аукционе признаны два участника с предложением цен около 28 тыс. гривен за тонну, хотя в тот же день на другом аукционе эти же компании смогли купить сжиженный газ с предложениями цен около 55 тыс. гривен за тонну. Остальные участники аукциона предложения цены вообще не предоставляли. Таким образом сумма нанесенного ущерба предприятию, в котором значительная государственная доля, может составить более 300 млн гривен.

ГБР арестовало указанный сжиженный газ.