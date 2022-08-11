В Минобороны заявили об утечке военной информации

Утечка информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против Украины.

Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации - в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против Украины.

"На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных Сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий. По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке", - отметила Маляр.

Напомним, бывший замглавы ГУР передавал оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ.