Руководство силовых ведомств РФ посетило Донбасс
Оккупированный Донбасс посетило руководство силовых ведомств России. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, по поручению российского президента Владимира Путина в Луганске прошло совещание с участием главарей "ЛДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.
Медведев заявил, что обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальная поддержка.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Медведева "лицом российского империализма".