Руководство силовых ведомств РФ посетило Донбасс

Медведев заявил, что обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Оккупированный Донбасс посетило руководство силовых ведомств России. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, по поручению российского президента Владимира Путина в Луганске прошло совещание с участием главарей "ЛДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.

Медведев заявил, что обсуждалась "гармонизация законодательства" с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, а также якобы восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и социальная поддержка.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Медведева "лицом российского империализма".