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Кулеба обсудил с Боррелем санкции против РФ

Украина и ЕС согласовали позиции по новым санкциям против России. Дмитрий Кулеба обсудил их с главой европейской дипломатии.
Кулеба обсудил с Боррелем санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против России. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

"Созвонились с Жозепом Боррелем. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции по новым санкциям против России, поставкам оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции против РФ.

Также сообщалось, что США объявили новые санкции против России.

 

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