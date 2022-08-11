Первый пошел. Латвия признала РФ террор-страной

Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, из-за "целенаправленного нападения России на гражданских жителей и общественное пространство Украины".

Пока в США продолжаются дискуссии по поводу официального признания России государством – спонсором терроризма из-за нападения на Украину, Латвия уже сделала шаг в этом направлении. В заявлении Сейма говорится, что Латвия расценивает военные действия России в Украине как террористические. Сейм также призывает страны ЕС остановить выдачу туристических и других въездных виз для граждан России и Беларуси. Латвийский парламент призвал другие страны принять похожие заявления и усилить санкции в отношении России.

Ответственность РФ

В заявлении Сейма Латвии на Россию возлагается ответственность за то, что более десяти миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а также за "пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации".

Реакция Кремля

Веб-сайт Сейма Латвии после решения по России атаковали хакеры – предположительно, пророссийская группировка Killnet.

Против латвийского Сейма была совершена DDoS-атака, во время которой на вебсайт посылались тысячи запросов, временно парализовавших сервер. В Сейме в подчеркнули, что их ІТ-инфраструктура приспособлена к таким ситуациям, чтобы последствия атаки можно было устранить как можно скорее.

Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала действия Латвии.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - написала она.

Представитель МИД РФ также напомнила свой комментарий от 8 августа, где назвала тогда еще намерение объявить Россию спонсором терроризма "очередной враждебной акцией латвийских законодателей".

Последствия

Украина призывает США и другие страны Запада официально признать Россию страной, поддерживающий терроризм. В случае если такое решение будет принято, российские власти могут столкнуться с еще более жесткими санкциями, в том числе финансовыми, которые будет крайне сложно отменить.

Сейчас США считают государствами – спонсорами терроризма только четыре страны мира: Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. По заявлению Государственного департамента, эти государства "неоднократно предоставляли поддержку актам международного терроризма".