Мэр Мелитополя просит "зеленый коридор" для доставки в город йодида калия

Городская администрация готова на средства местного бюджета закупить и распространить среди жителей Мелитополя йодид калия.

Мэр Мелитополя Иван Федоров обратился в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь организовать "зеленый коридор", чтобы поставить жителям города йодид калия. Об этом в четверг, 11 августа, он написал в Telegram.

Он объяснил, что ежедневно российские военные создают угрозы аварий на Запорожской АЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе, а это значит, что необходимо "быть на шаг впереди и защитить наших жителей от возможного радиационного загрязнения".

Он отметил, что мэрия готова на средства местного бюджета закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия - медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека.

Он же отметил, что организовать такой коридор крайне сложно, так как российские военные уже четвертый месяц не согласовывают его и "у города нет возможности доставлять в Мелитополь гуманитарный груз".

"Именно поэтому я обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор" и направить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", - написал Федоров.

Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.

На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.