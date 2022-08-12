Зеленский назвал главное условие атомной безопасности для Европы

Накануне были зафиксированы очередные "прилеты" российских снарядов по территории станции, в непосредственной близости от объектов АЭС.

Российская Федерация обстрелами территории Запорожской атомной электростанции "пробила дно" в мировой истории терроризма. Об этом в четверг, 11 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

При этом глава государства призвал мир немедленно реагировать на обстрелы российскими войсками ЗАЭС. Он же подчеркнул необходимость полного скорейшего отхода российских оккупантов от станции.

"Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию ​​так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий.

Абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС. Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.

Только полный отход россиян от Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины за ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - сказал Зеленский.

Напомним, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.

На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.