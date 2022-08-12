Украина предложила ОАЭ присоединиться к восстановлению Украины

План быстрого восстановления Украины предусматривает оперативное восстановление социальной инфраструктуры, уничтоженной российским агрессором.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом, при этом стороны обсудили возможное участие Объединенных Арабских Эмиратов в восстановлении украинской инфраструктуры. Об этом в четверг, 11 августа, глава украинского дипломатического ведомства сообщил в Twitter.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора мы с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом обсудили глобальную продовольственную безопасность. Благодарен ОАЭ за поддержку Украины в рамках ООН и предоставление гуманитарной помощи. Предложил эмиратской стороне принять активное участие в плане быстрого восстановления Украины", - рассказал Кулеба.

Известно, что на внедрение Плана быстрого восстановления Украине понадобятся около 17,5 миллиардов долларов. План предусматривает ремонт объектов инфраструктуры на деоккупированных территориях, которые были повреждены в результате вторжения россиян.

Ранее Владимир Зеленский и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу провели переговоры в Киеве в ходе которых обсудили начало восстановления разрушенной оккупантами инфраструктуры.