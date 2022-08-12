Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ

Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.

Президент Владимир Зеленский призвал чиновников и военных не озвучивать детали оборонных планов Украины и меньше указывать конкретных деталей. Быть сдержанными в четверг, 11 августа, он призвал в своем видеообращении.

"Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война - это точно не время для тщеславия и громких заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов", - сказал президент.

Он отметил, что необходимо чувствовать ответственность за каждое слово.

"Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки - это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечки важной военной информации - в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.

Напомним, бывший замглавы ГУР передавал оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ.