Постпред Украины в ООН призвал мир давить на РФ для деоккупации ЗАЭС

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал весь мир усиливать давление на Россию и потребовать от нее полной деоккупации Запорожской АЭС.

Единственный способ устранить ядерную угрозу на Запорожской АЭС - вывести российские войска с ее территории и вернуть контроль Украины над станцией. Об этом в четверг, 11 августа заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица во время своего выступления в Совбезе ООН.

Он подчеркнул, что Россия, разместив на ЗАЭС военную технику, из которой обстреливает украинские города вдоль берега Днепра, создает крайне опасную ситуацию для всего мира. При этом он призвал Россию пропустить на станцию международную миссию МАГАТЭ без каких-либо условий, не чинить препятствий проходу миссии со стороны Украины, а также вывести войска, оружие и технику со станции и прекратить обстреливать Никополь и Марганец. Кислица подчеркнул, что если россияне не прекратят стрелять, то мисия просто не сможет проехать по территории Украины к станции.

Также он обратил внимание на то, что Россия пошла ва-банк, созвав заседание Совбеза ООН.

"Это заседание выглядит циничным, учитывая, что сегодня Россия прибегла к новым обстрелам АЭС, подвергнув опасности объект и его персонал", - подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс во время заседания Совбеза ООН подчеркнула, что проблемы вокруг станции не прекратятся, пока Россия не выведет оттуда свои войска.

"Причина этих событий всем известна - это еще один трагический результат решения РФ начать вторжение на территорию независимого государства. Это нарушение устава ООН и принципов международного права", - указала она.

Дженкинс подчеркнула, что теперь полномасштабное вторжение РФ в Украину грозит и ядерной катастрофой.

"Решение абсолютно очевидно: Соединенные Штаты призывают РФ незамедлительно вывести войска из Украины, это позволит Украине восстановить необходимый уровень безопасности на ЗАЭС, как это было десятилетиями", - заявила представитель США.

Также Россия, по убеждению Дженкинс, должна отказаться от дезинформации, которая отвлекает от реальности и не соответствует ей. В частности, таковой дезинформацией она считает заявления РФ о том, что Украина якобы виновата в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил всю ответственность за угрозу ядерной катастрофы на Украину и Запад.

По его словам, Россия надеется, что эксперты МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС до конца августа.

Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

Оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС. В последний раз была ранена сотрудница атомной станции.

На прошлой неделе командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил о ее минировании и готовности взорвать.