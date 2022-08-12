Ким объяснил, существует ли угроза для Николаева

Российские оккупанты значительно замедлили свое продвижение на фронте по сравнению с началом войны.

Причин для беспокойства у жителей Николаева не должно быть. Врагу, чтобы оккупировать город необходимо будет двигаться в его сторону несколько месяцев. Об этом в четверг, 11 августа заявил начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким, сообщает Суспільне.

"В начале войны россияне продвигались примерно по 45 километров в сутки. Сейчас, например, на Донбассе они продвигаются по 10 километров в два месяца. Линия же фронта от Николаева находится в 45 километрах", - объяснил Ким.

"То есть даже при самом худшем варианте российским воинам нужно только к городу идти несколько месяцев. Поэтому сейчас угрозы окружения Николаева нет, как таковой", - подчеркнул он.

Напомним, российские войска за 168 дней вторжения не обстреливали Николаев только 22 суток.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собрана большая база потенциальных коллаборантов, которая в дальнейшем будет отрабатываться.