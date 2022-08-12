Украинская авиация нанесла два удара на юге

На южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Херсонской области.

Украинская авиация нанесла удары по опорному пункту врага и скоплению россиян в районе Андреевки и Брускинского в Херсонской области. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает Оперативное командование Юг.

"В направлении украинских позиций и освобожденных населенных пунктов нанесено восемь ударов вертолетами, четыре удара штурмовой авиацией. Со стороны ВСУ потерь нет", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в результате удара РСЗО Смерч по Березнеговатому ранение получил местный житель.

В свою очередь, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в рамках выполнения огневых задач в сутки уничтожили 19 захватчиков, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и еще один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

Напомним, ранее Путин заявил, что РФ якобы еще всерьез не начинала войну против Украины.

Ранее в МВД заявили, что на полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет.