Россияне не дают вывезти детей из Николаевской области - Ким

Договориться о вывозе детей из-под оккупации на более безопасную территорию - невозможно, заявляет Ким.

На оккупированных территориях Николаевской области остаются жить украинские дети. Всего - 1100 детей. Об этом в четверг, 11 августа, рассказал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, информирует Суспильне.

Он отметил, что власти региона пытаются вывезти детей вмболее безопасные регионы, однако россияне не дают это сделать.

"Россияне не дают вывезти детей в безопасное место - ни через зеленый коридор, никак. Мы до сих пор платим зарплату нашим предприятиям, поддерживаем людей как можем. Дальше не расскажу, но скоро все будет хорошо", - сказал Ким.

Как отмечает издание, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате агрессии РФ в Николаевской области пострадали 60 детей.

Напомним, с начала полномасштабной войны РФ против Украины пострадали более 1064 детей. Возросло число раненых - более 703 детей.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю около десяти мирных жителей погибли в очереди на выезд из оккупированного Мариуполя.