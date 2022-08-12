Уведомлены о подозрении три сотрудницы "МВД ЛНР"

Во время "трудоустройства" подозреваемые присягнули на верность самопровозглашенной "ЛНР" и заняли должности сотрудников полиции в так называемых Новопсковском и Белокуракинском "РОВД МВД ЛНР".

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в коллаборации трем сотрудницам "МВД ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Согласно материалам следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Луганской области, добровольно согласились на предложение оккупантов занять должности в незаконно созданных органах "МВД ЛНР". Во время "трудоустройства" подозреваемые присягнули на верность самопровозглашенной "ЛНР" и заняли должности сотрудников полиции в так называемых Новопсковском и Белокуракинском "РОВД МВД ЛНР", - говорится в сообщении прокуратуры.



Подозреваемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы, их случай также предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

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