В Старобельске партизаны взорвали местного коллаборанта

У российских оккупантов и их пособников земля горит под ногами

В оккупированном Старобельске Луганской области партизаны взорвали автомобиль местного коллаборанта. Сейчас пособник оккупантов находится в больнице. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По данным главы региона, некие “добрые люди” взорвали автомобиль с “начальником МРЭО” оккупационной администрации города.

“Мне нравится как оно горит, оккупанты и коллаборанты бегают, суетятся. Наверное, орки сегодня по традиции начнут поисковые операции партизан, в очередной раз не найдут, скажут, что коллаборант курил за рулем”, – написал Гайдай.

Напомним, в Мелитополе партизаны взорвали штаб "Единой России", где готовили "референдум". Это произошло, пока ВСУ уничтожали военные базы рашистов в промзонах.

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