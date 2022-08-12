Украина вернула тела 522 защитников, считавшихся пропавшими без вести

Украина работает над тем, чтобы забрать все тела погибших

Украина уже вернула тела 522 погибших защитников, которые числились в списках без вести пропавших. Об этом сообщает уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в эфире национального телемарафона.

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"Есть точная цифра тел наших защитников, которые мы забрали, 522 тела нам удалось забрать. Мы забираем (тела – ред.) с разных направлениях, не только с Донецкого направления, мы забираем с направления Луганского, Харьковского", - сказал он.

Он заверил, что Украина работает над тем, чтобы забрать все тела погибших. На сегодняшний день переговоры с россиянами ведутся не напрямую, а через Международный Красный Крест.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.

