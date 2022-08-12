В Новой Каховке прогремели взрывы в районе ГЭС - соцсети

В районе самой переправы через Днепр заметили сильное задымление.

Во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы в районе Каховской ГЭС, которая используется россиянами в качестве переправы через Днепр. Видео публикуют местные Telegram-каналы.

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Сообщается, что в районе Каховской ГЭС 12 августа около 14:00 прозвучала серия громких взрывов. В районе самой переправы через Днепр заметили сильное задымление. Местные каналы сообщают о возможном попадании в район ГЭС, после взрывов в городе включили сирену тревоги.

Ранее Зеленский призвал не рассказывать о планах ВСУ. Некоторые граждане и даже военные решают бороться не с оккупантами, а за свой рейтинг в инфопространстве, считает Зеленский.