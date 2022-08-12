В Запорожье прогремели взрывы, ранена женщина
Повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине.
В Запорожье вечером 12 августа прогремели взрывы. Оккупанты ударили пятью снарядами по городу. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе.
"Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине. Информация будет уточнена. Соблюдаем правила воздушной тревоги. Помним о неразглашении информации", - отметил Старух.
Напомним, на Запорожье вследствие обстрела погибла женщина.
Ранее сообщалось, что российские войска также обстреливали Запорожский район.
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