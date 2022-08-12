Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Запорожье прогремели взрывы, ранена женщина

Повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине.
В Запорожье прогремели взрывы, ранена женщина

В Запорожье вечером 12 августа прогремели взрывы. Оккупанты ударили пятью снарядами по городу. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе.

"Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине. Информация будет уточнена. Соблюдаем правила воздушной тревоги. Помним о неразглашении информации", - отметил Старух.

Напомним, на Запорожье вследствие обстрела погибла женщина.

Ранее сообщалось, что российские войска также обстреливали Запорожский район.

 

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK