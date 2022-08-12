В Запорожье прогремели взрывы, ранена женщина

Повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине.

В Запорожье вечером 12 августа прогремели взрывы. Оккупанты ударили пятью снарядами по городу. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры в Шевченковском районе.

"Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине. Информация будет уточнена. Соблюдаем правила воздушной тревоги. Помним о неразглашении информации", - отметил Старух.

Напомним, на Запорожье вследствие обстрела погибла женщина.

Ранее сообщалось, что российские войска также обстреливали Запорожский район.

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