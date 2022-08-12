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НАБУ установило новых фигурантов схемы хищений на Пивденноукраинской АЭС

Общая сумма ущерба атомной электростанции по двум эпизодам составляет более 40 млн гривен.
НАБУ установило новых фигурантов схемы хищений на Пивденноукраинской АЭС

Антикоррупционные органы Украины установили еще двух участников схемы хищения 12,3 млн грн на Пивденноукраинской АЭС и уведомили их о подозрении, сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 12 августа.

"НАБУ и САП установили двух новых участников схемы хищения 12,3 млн грн Пивденноукраинской АЭС при закупке систем кондиционирования. Это финансовый директор и руководитель двух компаний", - говорится в сообщении НАБУ.

По информации НАБУ, установленный факт коррупции уже второй на Пивденноукраинской АЭС, первый касался причинения служащими госпредприятия убытков почти в 28 млн грн при закупке электрощитового оборудования. Дело по обвинению 17 человек рассматривается в Высшим антикоррупционном суде.

"Таким образом, общая сумма ущерба предприятию по двум эпизодам составляет более 40 млн грн", - информируют в НАБУ.

Напомним, ранее НАЭК Энергоатом изменила название Южно-Украинской АЭС, переименовав ее в Пивденноукраинскую.

 

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