Удар по Краматорску: есть погибшие и раненые
Также зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия.
Военные РФ вечером в пятницу, 12 августа, нанесли удар по Краматорску. Погибли по меньшей мере двое людей, ранены 13 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кроме того, зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе.
Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия.
Напомним, за минувшую ночь враг нанес по Краматорску 11 ударов.
Накануне, 11 августа, оккупанты ударили по частному сектору Краматорска в Донецкой области.
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