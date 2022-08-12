Удар по Краматорску: есть погибшие и раненые

Также зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия.

Военные РФ вечером в пятницу, 12 августа, нанесли удар по Краматорску. Погибли по меньшей мере двое людей, ранены 13 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе.

Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия.

Напомним, за минувшую ночь враг нанес по Краматорску 11 ударов.

Накануне, 11 августа, оккупанты ударили по частному сектору Краматорска в Донецкой области.

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