Украина отправит партию зерна в Эфиопию

В ближайшее время на судно Brave Commander загрузят 23 тысяч тонн зерна, после этого зерновоз отправится в Эфиопию.

В порту Пивденный пришвартовалось судно Brave Commander под флагом Ливана. Уже в ближайшее время на судно загрузят 23 тысяч тонн зерна, после этого зерновоз отправится в Эфиопию. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

С начала работы зернового коридора, это будет первая партия зерна, которая отправится в Африку.

Ранее сообщалось, что в порты Черноморск и Пивденный в пятницу, 12 августа, зайдут два судна под загрузку более 40 тысяч тонн зерна.

Отметим, сегодня из украинских портов вышли два судна с зерном - Sormovskiy 12 и Star Laura.

До этого в рамках "зернового коридора" 12 судов вышли из украинских портов. На их борту 370 тыс. тонн агропродукции. На загрузку пока прибыли только два судна.

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