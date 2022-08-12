Глава НБУ рассказал о курсовой разнице доллара

Разница между официальным и наличным курсами доллара прежде всего связана с существованием валютных ограничений.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что официальный и наличный курс доллара в Украине не удается выровнять из-за валютных ограничений. Об этом он сказал в интервью для forbes.ua.

По словам Шевченко, реакция наличного курса после повышения фиксированного до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

"Разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов. Пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница", - заявил глава НБУ.

Он отметил, что для сдерживания курсовой разницы были расширены возможности банков по продаже наличной валюты.

Ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что турбулентность на наличном валютном рынке улеглась.

Напомним, НБУ пояснил свое новое решение по покупке валюты у физлиц. Требование для банков и небанковских учреждений покупать у граждан валюту по курсу, не ниже официального, потенциально могло бы ограничивать укрепление гривны.

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