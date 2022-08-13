Зеленский оценил визовые ограничения для россиян

Запреты на въезд в ЕС для граждан Российской Федерации справедливы, и европейцы должны на них настаивать, подчеркнул глава Украинского государства.

После всего, что Россия сделала в Украине, отношение к РФ может быть лишь как к стране-террористу. С этой точки зрения следует определяться и с отношением к россиянам, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения в пятницу, 12 августа.

Глава государства выразил благодарность Чехии, странам Балтии и другим государствам, которые подняли вопрос о визовых ограничениях для граждан РФ.

"Конечно, мы все понимаем: есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которых преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы - через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, деловых дел. Работать на государство-террориста нельзя", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что должна быть гарантия, что "российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном" и что Европа не превратится "в супермаркет, в котором неважно, кто заходит - главное, чтобы человек просто расплатился за товары".

Визовые ограничения для граждан Российской Федерации справедливы и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать, резюмировал украинский лидер.

Как сообщалось, Эстония с 18 августа перестанет впускать в страну граждан России, которым раньше сама выдала шенгенские визы.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в Евросоюз.

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