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Залужный просит Минобороны открыть границы для студентов - депутат

Народный депутат выразила благодарность Генштабу ВСУ за внимание к проблеме и готовность ее решить.
Залужный просит Минобороны открыть границы для студентов - депутат

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Минобороны Украины с просьбой разрешить выезжать за границу учащимся ВУЗов. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщила нардеп Юлия Гришина.

"Есть важный подарок на День молодежи от нашего лучшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты", - написала она.

Парламентарий выразила благодарность Генштабу ВСУ за внимание к проблеме и готовность ее решить и отметила, что далее решение за министром обороны Алексеем Резниковым.

Напомним, 15 июня в Украине начал действовать закон, согласно которому от мобилизации освобождены студенты и педагоги профессионально-технических училищ.

Тем временем накануне президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.

 

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