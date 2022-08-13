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Увеличилось число жертв ракетного удара по Краматорску

Российские войска выпустили по населенному пункту, предварительно, ракету Искандер. Пострадали 15 человек.
Увеличилось число жертв ракетного удара по Краматорску

Вследствие ракетного удара по Краматорску Донецкой области вечером в пятницу, 12 августа, погибли три человека - одна женщина умерла в больнице. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже 3-е погибших после сегодняшнего вечернего ракетного удара по Ивановке", - написал он.

По предварительным данным главы города, российские войска ударили по населенному пункту ракетой Искандер.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате очередной атаки РФ и 13 раненых.

Напомним, прошлой ночью по Краматорску было нанесено 11 ударов.

 

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