Увеличилось число жертв ракетного удара по Краматорску

Российские войска выпустили по населенному пункту, предварительно, ракету Искандер. Пострадали 15 человек.

Вследствие ракетного удара по Краматорску Донецкой области вечером в пятницу, 12 августа, погибли три человека - одна женщина умерла в больнице. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже 3-е погибших после сегодняшнего вечернего ракетного удара по Ивановке", - написал он.

По предварительным данным главы города, российские войска ударили по населенному пункту ракетой Искандер.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате очередной атаки РФ и 13 раненых.

Напомним, прошлой ночью по Краматорску было нанесено 11 ударов.

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