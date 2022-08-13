Увеличилось число жертв ракетного удара по Краматорску
Российские войска выпустили по населенному пункту, предварительно, ракету Искандер. Пострадали 15 человек.
Вследствие ракетного удара по Краматорску Донецкой области вечером в пятницу, 12 августа, погибли три человека - одна женщина умерла в больнице. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
"Раненая женщина после обстрела Краматорска скончалась в больнице. Уже 3-е погибших после сегодняшнего вечернего ракетного удара по Ивановке", - написал он.
По предварительным данным главы города, российские войска ударили по населенному пункту ракетой Искандер.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате очередной атаки РФ и 13 раненых.
Напомним, прошлой ночью по Краматорску было нанесено 11 ударов.
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