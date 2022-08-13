Возле Бучи нашли еще одно тело убитого оккупантами мирного жителя - мэрия

Погибший являлся жителем Киева 1964 года рождения. Его дочь похищена захватчиками, отметили в горсовете.

В Бучанском районе Киевской области найдено тело мужчины, которого во время оккупации убили российские солдаты. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в горсовете Бучи.

"Пешим патрулем третьей роты Добровольческого формирования Бучанской территориальной общины в лесу ближе к обочине дороги Блиставица-Здвижевка обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.

Как указано, погибший являлся жителем Киева 1964 года рождения, которого расстреляли захватчики. Его дочь была похищена оккупантами и вывезена на территорию Беларуси 28 февраля.

Начато уголовное расследование.

Напомним, 9 августа в Буче похоронили 15 человек - 14 мужчин и одну женщину, - тела которых так и не были опознаны. На всех телах есть следы пыток, ранения в голову и грудную клетку.

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