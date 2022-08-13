Обстрелы Сумщины: сгорело поле пшеницы

За день враг атаковал Юнаковскую, Хотинскую, Николаевскую, Эсманскую и Шалыгинскую общины. Обошлось без пострадавших.

Российские войска в пятницу, 12 августа, 11 раз обстреляли территорию Сумской области. В целом зафиксировано около 200 "прилетов", сообщил глава региона Дмитрий Живицкий.

Так, враг атаковал населенные пункты Юнаковской, Хотинской, Николаевской, Эсманской и Шалыгинской общин. Обошлось без пострадавших.

Однако в Хотинской общине после артобстрела и одного авиаудара возник пожар на поле пшеницы, в результате чего весь урожай был сожжен.

Кроме того, в Эсманской общине вследствие вражеского минометного и артиллерийского огня повреждены по меньшей мере два домохозяйства. Глава ОВА показал фото последствий "прилетов" по этой общине.

Как сообщалось, накануне утром захватчики обстреляли Эсманскую, Хотинскую и Юнаковскую общины.

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