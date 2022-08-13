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ВСУ ударили по опорным пунктам врага на юге

Под огнем защитников оказались позиции оккупантов в трех районах Херсонщины - Баштанском, Бериславском и Херсонском.
ВСУ ударили по опорным пунктам врага на юге

Украинские бойцы в пятницу, 12 августа, нанесли пять авиаударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники армии РФ в Херсонской области. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.

Как указано, под огнем защитников оказались позиции врага в трех районах - Баштанском, Бериславском и Херсонском.

Также в командовании подтвердили, что ракетно-артиллерийские подразделения поразили автомобильный мост дамбы Новой Каховки "с контрольным исключением использования по назначению".

"Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники", - отчитались в ОК.

Как сообщалось, российские войска готовят наступление на юге. О перспективах такого шага подробно в материале Корреспондент.net.

 

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