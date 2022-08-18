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В РФ нашли главу для оккупированной части Харьковщины

Обвиняемого во взяточничестве российского мэра отправят "возглавлять" Херсонскую область.
В РФ нашли главу для оккупированной части Харьковщины

Мэра российского Краснодара 44-летнего Андрея Алексеенко российские окупационные власти намерены сделать "главой правительства" захваченной территории Харьковской области. Об этом в среду, 17 августа пишет Кавказ.Реалии со ссылкой на анонимные источники.

Журналистам сообщили, что кандидатура Алексеенко рассматривалась как кандидат на несколько постов, в результате его предварительно согласовали на должность "главы Совета министров".

Накануне российский пропагандист Владимир Соловьев также заявил, что Алексеенко станет "председателем Совета министров Администрации Харьковской области".

Алексеенко уже был в захваченной части Харьковской области, поскольку Краснодарский край "взял шефство" над оккупированной россиянами территорией. А в мае Алексеенко начал компанию по агитации "добровольцев" для войны с Украиной. 

Кавказ Реалии напоминает, что против Алексеенко сейчас продолжается уголовное производство по обвинению в получении взятки. Алексеенко известен тем, что его семья живет в роскошной вилле, также он является владельцем яхты.

Ранее сообщалось, что оккупанты перед въездом на Крымский мост установили КПП и проверяют тех, кто покидает полуостров. 

 

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