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РФ нанесла новые удары по Харькову: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

В Холодногорском районе после обстрела начался большой пожар - горит админздание. Также в огне около полутора десятков машин.
РФ нанесла новые удары по Харькову: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

Военные РФ утром 18 августа нанесли новый удар по Харькову. Пострадали пять человек, в городе вспыхнули несколько пожаров. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате попаданий есть несколько пожаров, сейчас известно о двух пострадавших, среди них ребенок. Все профильные службы работают на местах", - отметил он.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, с 4:32 было пять ракетных ударов по Харькову. Пострадали Слободской и Холодногорский районы.

По словам мэра, в Холодногорском районе после обстрела начался очень большой пожар. Горит административное здание.

В руководстве ГСЧС отметили, что начался обвал. Также в огне около полутора десятков машин возле этого здания.

Напомним, вечером 17 августа войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова. Оккупанты ударили по общежитию, где в нескольких подъездах проживали люди с нарушениями слуха. Всего в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. Погибли 7 и пострадали 16 человек.

 

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