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Спецназ уничтожил российскую станцию РЭБ

Украинские военные сумели подлететь к объекту с помощью БПЛА и ударить, несмотря на его активную работу.
Спецназ уничтожил российскую станцию РЭБ

Спецподразделение главного управления разведки Минобороны уничтожило российскую станцию радиоэлектронной борьбы. Соответствующее видео 17 августа опубликовала пресс-служба ГУР.

"В поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести роковые удары", - отметили в разведке.

 

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