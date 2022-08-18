Спецназ уничтожил российскую станцию РЭБ
Украинские военные сумели подлететь к объекту с помощью БПЛА и ударить, несмотря на его активную работу.
Спецподразделение главного управления разведки Минобороны уничтожило российскую станцию радиоэлектронной борьбы. Соответствующее видео 17 августа опубликовала пресс-служба ГУР.
"В поле зрения спецназовцев попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы. Несмотря на ее активную работу, украинские воины сумели подлететь прямо к ней с помощью БПЛА и нанести роковые удары", - отметили в разведке.
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